Reprodução Vanessa Lopes





Vanessa Lopes, que desistiu do BBB 24, está passando por um tratamento psiquiátrico após a participação no reality da Globo.



Em um comunicado emitido no perfil oficial da ex-participante, o médico aponta que ela enfrenta o tratamento em casa, acompanhada da família.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", diz comunicado.





"Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro", completa.

Na quinta-feira (25), o pai de Vanessa, Alisson Ramalho apareceu nas redes para se pronunciar pela primeira vez após a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Ele apontou para o auxílio de médicos e profissionais.

"Eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio, de carinho e acolhimento com a Vanessa. Quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado também", iniciou.

Após desistir do "BBB 24", no dia 19 de janeiro, o sumiço de Vanessa Lopes, sempre ativa nas redes sociais, chamou a atenção do público. Diversas teorias foram criadas, inclusive sobre uma briga familiar.





Vanessa sofreu com o confinamento no reality da Globo. O comportamento da TikToker começou a se destacar na edição após ela defender uma teoria sobre "olhos na parede". A integrante do Camarote defendeu que os quadros com fotos de olhos dos participantes tinham significados sobre a hierarquia na casa e relacionou o fato com o livro "1984", de George Orwell.

Lopes também se comparou com a protagonista de "Jogos Vorazes" em uma festa. Entre outras reflexões, a influenciadora apontou que Ludmilla teria mandado uma indireta para ela ao cantar uma música nova em um show no programa.