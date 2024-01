Reprodução Vanessa Lopes





Vanessa Lopes está passando por um tratamento psiquiátrico após desistir do BBB 24. A informação foi confirmada pela equipe da tiktoker, que divulgou um boletim médico. O tratamento é em domicílio e pegou parte do público do reality de surpresa.



Diversos famosos mandaram mensagens de apoio para Vanessa, que desistiu do BBB 24 depois de apresentar momentos de distorção da realidade. "Vai ficar tudo bem", comentou Patrícia Abravanel. "Mandando boas energias", comentou o ex-BBB Eliezer. "Se cuida van! rezando e torcendo por você", escreveu Yá Burihan.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, deixou uma mensagem de apoio para a influenciadora. "Todo o meu amor e energia positiva pra você, Vanessa.

Essa fase vai passar e você vai sair muito mais forte dela", disse. "Estamos todos torcendo por você", completou Luisa Mel.





Após desistir do "BBB 24", no dia 19 de janeiro, o sumiço de Vanessa Lopes, sempre ativa nas redes sociais, chamou a atenção do público. Diversas teorias foram criadas, inclusive sobre uma briga familiar.





Vanessa sofreu com o confinamento no reality da Globo. O comportamento da TikToker começou a se destacar na edição após ela defender uma teoria sobre "olhos na parede". A integrante do Camarote defendeu que os quadros com fotos de olhos dos participantes tinham significados sobre a hierarquia na casa e relacionou o fato com o livro "1984", de George Orwell.





Lopes também se comparou com a protagonista de "Jogos Vorazes" em uma festa. Entre outras reflexões, a influenciadora apontou que Ludmilla teria mandado uma indireta para ela ao cantar uma música nova em um show no programa.