Gabigol foi visto em uma viagem nos Estados Unidos com Julia Rodrigues. A influenciadora é apontada como affair do jogador de futebol há meses, mas parece ter confirmado o relacionamento com o flagra recente.





O casal aparece abraçado no clique, caminhando por um parque em Orlando, na Flórida. No Instagram, Julia compartilhou mais registros enquanto curtia outro parque de diversão da cidade.

Quem é Julia Rodrigues?

Rodrigues é influenciadora, modelo e atriz. Ela apresenta mais de 628 mil seguidores no Instagram, onde publica conteúdos de beleza, moda e viagens, entre campanhas publicitárias.





O casal já trocou declarações em postagens na rede social. "Mó paz", escreveu Gabigol em uma foto de Julia na praia, no Rio de Janeiro. Os dois também já foram flagrados juntos na cidade.



Aos 24 anos, Julia Rodrigues tenta se inserir no mercado artístico. A atriz estava confirmada no elenco de "Malhação" em 2020, mas a temporada foi cancelada por conta da pandemia de covid-19 e a Globo encerrou a novela na programação.

Rodrigues já se envolveu com outro jogador de futebol brasileiro. A influenciadora namorou o atleta da Seleção Brasileira Vini Jr. e o acompanhou durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Desde julho de 2023, Julia vive boatos do romance com Gabigol. Nos meses seguintes, ela já foi vista com o jogador em festivais de música e no Estádio do Maracanã, durante jogos do Flamengo, time onde o atacante atua.

