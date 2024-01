Reprodução/Globo - 29.01.2024 Wanessa, Isabelle e MC Bin Laden protagonizaram madrugada no 'BBB 24'





A formação de paredão marcou os conflitos na madrugada desta segunda-feira (29) no "BBB 24". Caíram na berlinda Alane, Isabelle, Luigi e Juninho, após participantes se salvarem na prova bate e volta. A definição dos emparedados gerou um climão na casa e um barraco entre o líder, MC Bin Laden, e a indicada, Isabelle.





Climão

Davi passou a última semana como alvo de críticas de Wanessa Camargo , que conseguiu articular com outros participantes para colocar o brother no paredão. Com nove votos, o motorista de aplicativo foi o mais votado da casa, mas se salvar da disputa ao vencer a prova bate e volta, ao lado de Giovanna Pitel.

O retorno do Pipoca à casa após a vitória gerou um climão entre os brothers. Wanessa e Yasmin Brunet, que também o criticou ao longo dos últimos dias, não esconderam a insatisfação com a situação. Bin Laden também se irritou com uma "indireta" de Davi ainda no programa ao vivo, quando o Pipoca celebrou a vitória e afirmou que os colegas "queriam a derrota" dele.





🗣 Davi: "Quiseram ver minha derrota, mas não vão ver.”

Apesar do atrito com o motorista de aplicativo, Bin avaliou a recepção dos confinados com o retorno de Davi. "Quando o mano desceu, ninguém bateu palma, comemorou ou teve empatia nessa hora. Esse bagulho de exclusão não é legal, pode ser quem foi. É inimigo no jogo, não na vida", comentou.

Já Marcus contou que não celebrou com a volta do brother por não saber como ele iria reagir. "Não sabia se ele ia chegar explosivo ou normal, pelo pouco que eu conheço. Então falei: 'Vou me segurar agora, mais tarde falo com ele, porque não sei como ele vai reagir'. Se ele vier para cima, vou para cima e vai f*der o negócio", disse. "É, tanto que ele tava dando indireta e eu me senti desconfortável", concordou o MC.

Barraco

Após a definição do paredão, o líder ainda consultou detalhes da formação no quarto e descobriu que Isabelle votou em Lucas Henrique. O cantor falou da descoberta na área externa, apontando a "falsidade" da sister, e deu início a um barraco com Isabelle.

Vale lembrar que, na justificativa da indicação como líder, o funkeiro afirmou que a amazonense "permitiu ser manipulada". A acusação voltou à tona na briga, enquanto os brothers trocavam ofensas. "Você não falou que sou manipulada? Qual o problema de eu te achar manipulador?", questionou a sister.

"[O voto em Lucas] só confirmou que você é falsa", respondeu o brother. "E [confirmou] que você é um sonso. Porque estou ali sentada e você poderia me chamar [...] Sou falsa de quê? Por acaso fui tua amiga aqui alguma vez, para ter feito falsidade com você?", rebateu ela, irritada por Bin tê-la chamada de "falsa" para Rodriguinho.

Na íntegra, a treta em Curicica:

Isabelle Nogueira Obama X Bin Laden

"Meu nome é Isabelle, quer falar comigo, me chame para falar na minha cara. Você é um sonso e manipulador. Não sou manipulada, nada. Se eu fosse, estava com você jogando", ainda declarou a sister. No X, antigo Twitter, a postura de Isabelle foi elogiada por internautas. A frase "Grandona Sem Medo" ficou entre os assuntos mais comentados na rede social.



Culpa de Davi?

O voto de Isabelle em Lucas e o embate evidente entre a sister e MC Bin Laden motivou o barraco, mas Wanessa teve outra opinião sobre a confusão. Segundo a sister, Davi é o culpado pela discussão, já que a amazonense não consegue "enxergar" a manipulação que sofre do motorista de aplicativo.

"A forma que o Davi traz as coisas para ela, ela não vai enxergar [que é manipulada]. Nunca [...] O jeito que ele conversa, não é para falar 'faça isso para mim'. Ele pega os gatilhos e inseguranças da pessoa e trabalha nesse ponto, como ele fez com a Yasmin. Ele faz isso, passei por isso na minha vida", destacou.

Wanessa diz que a treta entre Bin e Isabelle é culpa do Davi. #BBB24



A briga de Isabelle e Bin Laden também gerou outra análise de Camargo. Todos os brothers ficaram em silêncio enquanto acompanhavam o barraco, mas a cantora reprovou o comportamento de Davi na ocasião. "Sentei aqui para observar o olhar dele. Fiquei nem vendo a briga, fiquei vendo ele, tomando tranquilamente, friamente seu chá", disse.

Completamente fissurada, Wanessa fala sobre Davi: "Sentei aqui para observar o olhar dele, tomando tranquilamente, friamente seu chá"



Fernanda ainda diz que Davi é sociopata e deu uma facada na Isabelle. #BBB24



"Meio sociopata isso, né? Ele [Davi] deu uma facada nas costas dela [Isabelle]", reagiu Fernanda. Mais tarde, a sister e Juninho julgaram Davi como "esquisito" e que ele deu um "olhar estranho" para eles, mas Pitel alertou os colegas: "Acho meio errado taxar de agressivo".

Já no quarto, Wanessa falou com outros participantes sobre o motorista de aplicativo e repetiu os "gatilhos" que tem na relação com o Davi. Após a cantora deixar o quarto, Beatriz e Matteus saíram em defesa do Pipoca.





Matteus sobre Davi: "Ele pode ter os defeitos dele como qualquer pessoa, todo mundo tem defeito. Mas se ele tiver causando alguma coisa, vai ter uma hora que ele vai ser julgado... Antes de sair julgando e apontando, tem que olhar pro umbigo" #BBB24



A postura de Camargo com Davi ainda gerou uma análise de Rodriguinho na madrugada . "Ela sempre dá um jeito da história cair nele, sempre 'ele' [...] Isso a gente já viu faz tempo, por isso votamos nele. Não aguento isso aí. Mas tudo com ela é maior", comentou.













