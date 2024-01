Reprodução BBB 24: Big Fone e obsessão de Wanessa por Davi movimentam madrugada

A madrugada deste sábado (27) na casa mais vigiada expôs de vez a insatisfação de Wanessa Camargo com o participante Davi. A cantora passou a noite inteira falando com colegas sobre o comportamento do baiano. O paredão também ganhou nova configuração. Marcus Vinicius foi responsável por indicar Pitel, Juninho e Luigi após atender o Big Fone. O líder MC Bin Laden afirmou que irá indicar Isabelle Nogueira.

Há alguns dias que Wanessa Camargo e a fiel escudeira Yasmin Brunet se posicionam contra Davi. Nesta madrugada, a cantora passou horas debatendo a relação e apontou enxergar atitudes manipuladoras vindas do rapaz.

Monotemática

Em conversa com Luigi, a filha de Zezé listou o que a incomodava sobre Davi. "Isola a pessoa, salvador da pátria da pessoa, mentiroso, manipula, pega os pontos fracos da pessoa e joga como se estivesse preocupado! Quando vai pedir desculpas, quando quer agradar, quer ganhar pontos, exagera, fica super super feliz, dá um presente... Fui pegando aqui ó! Tem todo o discurso da humildade, que é guerreiro... Não tô dizendo que não é. Mas tem um monte de gente que não tem a vida fácil e não precisa virar um manipulador", apontou.

Wanessa Camargo também enfatizou que Davi será seu voto até o final do programa. "Ele é meu voto pra final, até o final! Enquanto eu tiver aqui, meu voto vai ser dele. Não tem outro motivo, pra mim o dele é o mais sério. Esse tipo de pessoa pega os seus gatilhos e pontos fracos e usa contra você sem você perceber! É muuito perigoso, mexe com a cabeça das pessoas. É muito perigoso!", refletiu.

A sister alongou a conversa com outros participantes, incluindo Leidy Ellin. "Aí tô aqui agoniada porque não consigo mais conviver. Não consigo mais falar, não quero estar perto", confessou a cantora.

Depois de passar horas falando de Davi, Wanessa Camargo admitiu estar presa à inimizade do baiano e foi aconselhada por Deniziane. "Ai, gente, preciso rezar e orar porque tô num ranço tão grande do Davi que não estou conseguindo ficar perto. Tudo que fala pra mim eu acho que é [careta]. É ruim porque isso fica dentro da gente? É um rancor de quando a gente fica magoada, né?", confessou.

"Não precisa jogar junto, mas convivência é o mínimo", destacou Deniziane, que anteriormente, teve uma conversa amistosa com Davi, revelando ao brother que o jogo deles não era compatível.

"A gente [quarto fada] joga com o coração, a gente não vota junto. E eu vejo que você é uma pessoa muito incisiva e estrategista e isso me causa um pouco de medo. Então, eu não consigo me entregar assim, entendeu? (...) Eu não me sinto confortável ainda para falar de jogo com você", disse Deniziane a Davi.

Big Fone

☎️ Momento em que Marcus atende o Big Fone. #BBB24 pic.twitter.com/mglUh6F2Lf — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 27, 2024





Como prometido por Boninho, o Big Fone tocou assim que terminou a edição do programa ao vivo. No caso, Marcus Vinicius foi quem chegou primeiro e atendeu o telefone.

O comissário de bordo teve a missão de escolher três participantes para indicar ao paredão, selecionando Juninho, Pitel e Luigi. Além disso, ele também garantiu a própria imunidade.

Revolta



Após o grupo ser alvo de Marcus Vinicius, MC Bin Laden reclamou dos aliados terem sido indicados ao paredão. Em conversa no quarto do líder, o cantor aconselhou Luigi a se afastar do comissário de bordo.

"Não tem mais troca. Vai virar meu alvo também, foda-se! Toda hora mirando nos outros. Mesma fita. Tem uma pá de impasses com uma pá de gente... Hoje as meninas soltaram que ele tava desconfortável com um monte de coisa", apontou.

Formação de paredão, a prévia

Com os aliados na reta, o líder MC Bin Laden se antecipou e montou uma estratégia para salvar o grupo. O cantor enfatizou que indicará Isabelle, amiga de Davi. O intuito da indicação, segundo ele, é minar o jogo do baiano, que tende a ser votado pela casa.

"Ele está influenciando ela [Isabelle] e está querendo influenciador outras pessoas. O que ele tá fazendo com outras pessoas, a forma dele jogar sujo, é errado. Não tem como a gente colocar 'ah, vão dividir voto e a gente vai decidir'. Hoje já tem um Paredão formado e a gente tem que formar um Paredão pensando na votação do público. Senão, a gente vai montar de qualquer jeito e pode sair uma pessoa que a gente não espera", declarou o funkeiro.

Rodriguinho: “aqui todo mundo é Davi (no paredão)”

Wanessa: “eu voto nele até eu sair daqui, se me custar sair do programa paciência. Eu sei o que eu vi, ele é MANIPULADOR” kkkkkkkkkkkk ESSA MULHER É UMA CHACOTA #bbb24 pic.twitter.com/kOv3DOsBE7 — Ka (@kacomentx) January 27, 2024





Briga por comida

O motorista Davi também foi alvo de críticas por ter preparado o feijão que Wanessa Camargo havia deixado de molho para diminuir os gases. Mais cedo, ele cozinhou o alimento adicionando rabo, moela e outras carnes da xepa.

Vale destacar que Wanessa segue uma dieta vegana, não consome alimentos de origem animal, e já relatou ter problema com gases.

"Isso não se faz, cara! Cê não faz isso, não, né? Jogar as carnes no feijão", destacou Rodriguinho, sendo seguido por Yasmin Brunet: "Ninguém gosta. Ninguém gostou".

Marcus comentou que a cantora ficou tão chateada que quase chorou. Em outra conversa, Wanessa revelou como se sentiu. "Eu ia me fuder com gases. Ele veio perguntar pra mim 'quer que eu faça?' e eu 'não, né'. [...] Na minha casa, eu faço 24 horas de remolho de feijão; de grão de bico eu faço por 3 dias to tanto que me faz mal", comentou, dizendo que rejeitou a oferta do rapaz devido ao pouco tempo que o feijão ficaria de molho.

Reativos

Além de Wanessa Camargo, outros brothers parecem estar com pouca paciência para conviver com Davi. Durante a madrugada, Rodriguinho, que está no castigo do monstro, disse estar a espera de uma confusão com o baiano.

"Depois do Sincerão, ele pegou um por um pra conversar! Eu falei 'quero que ele venha falar comigo'. Eu tava na cozinha e ele veio 'é jogo, né?' e eu 'é jogo'. Tô louco pra ele dar um gritão porque só pego essa espada aqui...", ameaçou. "Você não vai fazer nada!", apaziguou Michel.

Conselheiros

Devido ao "ranço" por Davi, participantes estão tentando se aproximar de Isabelle para que a dançarina reavalie a relação com o baiano.

"Sempre que te vejo, você tá com ele. Não é pra não ficar com ele, é uma relação sua. Mas tô te dizendo pra fazer esse esforço de sair da casinha. Chegar num grupo que não tá acostumada a ir... sentar lá com a gente pra conversar. Ser mais entrona mesmo amiga, sabe. Entra mais, conversa mais", disse a cantora Wanessa Camargo.

"Acho que não vou muito quando vejo vocês todos... mas obrigada pelo toque, faz sentido e acréscimo na minha vida", respondeu Isabelle.

Na madrugada, a sister, que sabe da possibilidade de encarar o paredão, foi tranquilizada por Camargo. "Não acho mesmo que você sai. Claro que não posso te dar certeza nessa vida, mas não acho que você sai", destacou.

Em conversa com Michel e Raquele, Isabelle expôs seu sentimento por Davi. "Deus tenha compaixão de mim porque eu só fiz o que achei que meu coração falou. É muito delicado... Eu não consigo ignorar uma pessoa, ainda mais quando vejo ela numa situação de solidão, que você já tem um certo carinho... Para mim, é muito complicado cortar assim...", defendeu.

Limpeza e organização

As próximas brigas dentro do reality tendem a ser pela falta de organização coletiva. Em conversa com Leidy Ellin, Davi reclamou que os colegas de xepa não lavam os próprios pratos.

"Uma parada que é barril é que a galera suja os pratos e não lava. Deixa a louça suja ali pra alguém lavar. [...] Minha paciência já tá chegando a zero já em termos dessas paradas assim. Isso é o básico que a pessoa tem que fazer. Isso a gente aprende em casa. [...] Não sou empregado de ninguém aqui!", apontou.

Ainda na madrugada, Davi alertou os colegas que a comida da xepa está acabando e os brothers terão que separar os alimentos em kits.

Davi chega no exato momento em que estavam falando dele na roda de conversa. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/CIma2EOBVd — Big Brother Brasil (@bbb) January 27, 2024