Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho reclama de acusações de Wanessa sobre Davi; veja

Rodriguinho conversava com os aliados na madrugada desta segunda-feira (29), sobre a briga entre MC Bin Laden e Isabelle. O funkeiro diz que a sister, que ele indicou ao paredão, está sendo manipulada, e o pagodeiro o interrompe, relembrando de uma conversa onde Wanessa comentou o comportamento de Davi com a dançarina.

"Eu não estou aguentando isso mais não, com todo o respeito", diz Rodriguinho. O MC questiona o artista sobre o assunto e Rodriguinho responde: "Ela puxou o bagulho para o Davi".

Juninho e Pitel defendem Wanessa, dizendo que o motorista de aplicativo traz uma “lembrança negativa” para a cantora.

"Não é só isso. O cara chegou atirando em mim, não tinha nada disso. Não vim ficar falando que tudo é isso", responde Rodriguinho.

"Isso é gatilho na vida de muita gente, cara", Juninho rebate. O pagodeiro reclama de novo: "Mas não estava nem nessa treta, não tem nada a ver".

MC Bin Laden pede mais detalhes do que Wanessa teria dito sobre Davi e Fernanda reconta: "Ela lembra de umas coisas que ela já viveu com uns relacionamentos abusivos (...) Ela acha que ele tem um perfil muito perigoso e não são só coisas pontuais".

Mais tarde, Rodriguinho voltou a reclamar, desta vez no quarto com Fernanda. “Ela sempre dá um jeito de cair na história que ele, sempre ele. Beleza, isso aí a gente já viu faz tempo, irmão, por isso a gente votou nele, beleza? A gente já viu. Eu não aguento isso aí, mas tudo com ela é maior”, disse.

Rodriguinho não aguenta mais a Wanessa colocando tudo no uc do Davi

O RODRIGUINHO #BBB24 pic.twitter.com/th38jn50IJ — Helmer Massau (@helmermassau) January 29, 2024





"Ela sempre dá um jeito da história cair nele pq ele... Isso a gente já cansou de ver, irmão, por isso votamos nele. Não aguento isso aí. Mas tudo com ela é maior..." (Rodriguinho sobre a obsessão da Wanessa com o Davi) #BBB24 pic.twitter.com/maQiNinIYY — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 29, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente