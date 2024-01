Reprodução Luana Piovani detona postura de Wanessa Camargo no BBB 24: 'Tadinha'

Luana Piovani detonou Wanessa Camargo neste domingo (28) ao publicar um comentário criticando a postura da cantora dentro do "BBB 24". A filha de Zezé está sendo acusada de racismo contra Davi, após ter apontado que o participante é agressivo. Camargo namora Dado Dolabella, condenado por agredir Piovani.

Através do Instagram, Luana Piovani compartilhou um cometário refletindo sobre Wanessa Camargo ter dito que está vivendo um "terror psicológico" devido à companhia do participante Davi.

"Ai tadinha! Que barra! Gente não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos! Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse Lírio do campo!", diz o texto, em ironia.

Dentro do confinamento, Wanessa Camargo passou a dizer que Davi, participante negro, é manipulador e agressivo. A cantora, inclusive, diz que ele a lembra de dramas do passado, gerando gatilhos nela.

As atitudes e falas de Wanessa deixaram internautas revoltados. Além de acusá-la de racismo, alguns telespectadores apontam incoerência de Camargo devido ela estar em um relacionamento sério com Dado Dolabella.

O ator ex-campão de "A Fazenda" foi condenado por agredir a atriz Luana Piovani na época em que eles se relacionavam. Além dela, a apresentadora apontou que Dado teria agredido outras mulheres, incluindo a própria mãe. A matriarca nega.