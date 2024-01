Reprodução/Globo - 29.01.2024 No 'Mais Você', Ana Maria Braga criticou a exclusão de Davi Brito no 'BBB 24'





Ana Maria Braga criticou a exclusão que Davi Brito no "BBB 24". No "Mais Você" desta segunda-feira (29), a apresentadora reprovou o comportamento dos participantes com o motorista de aplicativo, como quando eles não comemoraram o momento em que ele escapou do paredão pela prova bate e volta .





Ana avaliou que Davi "está passando por um momento danado" e opinou que o isolamento que os brothers fazem com ele é um "horror". Ao longo da última semana, Wanessa Camargo tornou o Pipoca o alvo do jogo, o criticando pelo comportamento "agressivo" e "manipulador.

A apresentadora disse ver o participante como "transparente" no programa. "Está parecendo que ele é transparente lá, para o pessoal que está lá dentro. Acho isso de uma deselegância, uma falta de humanidade. Isso é um jogo, que as pessoas vão voltar para a vida real. Não se faz isso com nenhum ser humano", defendeu.





Wanessa conseguiu articular contra Davi na última formação de paredão, já que repassou as críticas ao brother pela casa e ele foi o mais votado pelos colegas, com nove votos. O motorista de aplicativo e Giovanna Pitel se salvaram pela prova bate e volta, deixando a disputa da berlinda entre Alane, Isabelle, Luigi e Juninho .

