Reprodução/Globo - 29.01.2024 Psicoterapeuta Leo Fraiman usou expressão preconceituosa no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Nesta segunda-feira (29), um momento do "Encontro com Patrícia Poeta" gerou polêmica nas redes sociais. Durante o quadro "Bem Estar", um especialista usou a expressão preconceituosa "débil mental" e gerou revolta dos espectadores na web.





O quadro de saúde abordava o vício de crianças em redes sociais e alertava os pais sobre os perigos do tempo de tela ampliado na infância. O psicoterapeuta Leo Fraiman afirmou que as crianças poderiam "se tornar débil mental", caso o vício não fosse tratado.



"Vício é vício e a gente precisa cuidar. Porque tem o vício da criança e, se esse vício não é cuidado até a adolescência, tem uma chance enorme dessa pessoa se tornar débil mental", declarou o especialista. "Jura?", reagiu Patrícia. A comandante do "Encontro" e as outras apresentadoras, Tati Machado e Thelma Assis, não corrigiram o convidado.

"Mas você fala assim, 'que xingamento'. O que é a debilidade, do ponto de vista da psicologia? Uma fraqueza. Estou com o músculo débil. Se não desenvolvi capacidade de focar, ter atenção, raciocinar, pensar, memorizar, estudar e aprender, vou me tornar um débil mental. Isso é muito sério. Tanto é que já tem pesquisadores falando de demência digital. Precisamos levar mais a sério, isso não é brincadeira, vício mental é sério", completou Leo.

"Nossa, isso é seríssimo", adicionou Poeta. Espectadores criticaram o uso da expressão preconceituosa no X, antigo Twitter. "Nossa, show de horror no 'Encontro', com psicólogo falando de crianças ficando 'débil mental' por conta do uso de telas", escreveu uma pessoa.

"É sério mesmo que o profissional de saúde entrevistado na segunda-feira, dia 29/01, no século 21, faz uso da expressão débil mental? Todo o trabalho de não se usar expressões rotuladoras é desprezado pelo 'Dr. Léo'. Faça-me o favor", comentou outra.

"O 'Dr. Léo' acabou de usar a expressão 'débil mental' no 'Encontro'. Essa palavra é pejorativa e 'profissionais' como ele acabam com anos de luta contra essa e outras palavras ligadas a questões mentais. Vocês não vão se retratar por ele não? Vão compactuar com ele?", questionou mais uma. Veja abaixo mais reações do público:

Simmmm! 09:45 da manhã na @tvglobo o cara me solta um “débil mental”. Pqp @Encontro pic.twitter.com/vYXi1d6cQ7 — Maus Thiesen (@meetmaus) January 29, 2024





#encontro é sério que tem um dito médico no programa dizendo a palavra pejorativa 'debil mental'? É sério isso mesmo? Eu odeio esse programa, e só as vezes deixo no canal e peguei essa fala. Pqp. — ☭Luh 🥀 (@luhmora1s) January 29, 2024





Pqp eu ligo a TV e dou de cara com um especialista falando que usar telas vai fazer as crianças virarem "débil mental".



E um monte de frase de efeito blá blá blá e claro falando mal de games (um clássico)



Desliguei — armindoferreira 🍋 (@armindoferreira) January 29, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: