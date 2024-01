Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa ajuda Davi com faxina após criticá-lo durante a madrugada

Após passar mais uma madrugada criticando Davi, Wanessa Camargo ajudou o brother a fazer uma faxina na casa na manhã desta segunda-feira (29). Além da faxina, eles também conversaram sobre sonhos que têm.

“O que me inspirou de vir para cá foi [o] que eu vi, ela estava devendo a faculdade dela, não foi?”, contou o baiano. “A Amanda?”, perguntou a cantora, se referindo a Amanda Meirelles, ganhadora do BBB 23. “Ela financiou. E aí, ela foi e ganhou e pagou a faculdade à vista”, respondeu Davi.

Depois de falarem sobre a ex-participante, Davi revelou que tem sonho de ser médico. “Tudo o que você põe sua mente e seu coração… Você não conseguiu voltar da prova? Você não foi com a sua mente e com o seu coração? Pega o que você usou na sua prova para você voltar e põe em tudo na sua vida. Põe na faculdade de medicina, põe seu coração e sua mente te vendo como médico. Você vai virar médico e pronto”, incentivou Wanessa.

Na web, os internautas comentaram sobre o momento. “Dormi Wanessa não conseguia nem olhar na cara do Davi, acordei e ela tá fazendo faxina e ainda de papo com ele? O que aconteceu? kkkk”, disse um. “Globo nunca mostrou as manhãs de faxina na casa toda de Davi.. hoje vai mostrar só pq a Wanessa foi ‘ajudar’”, reclamou outra. “Gente!! Tem dedo da psicóloga aí!!! A mulher mudou do nada, eu não confio”, opinou uma telespectadora. “Jaja ela vai dizer que davi obrigou ela a varrer”, ironizou outra.

Davi falando sobre seu sonho de criança fazer o curso de medicina que para ele estava morto e impossível e agora tem uma oportunidade de pagar mensalidade. e a Wanessa Camargo escutando após ter feito diagnóstico que ele tem doença contagiosa #bbb24 pic.twitter.com/jI6BhZ1qi3 — Motorista do Davi 🚕 (@joelmapere) January 29, 2024





