Reprodução/Globo - 29.01.2024 Cezar Black, do 'BBB 23', se solidariza com Davi, do 'BBB 24'





Cezar Black relembrou a trajetória no "BBB 23" ao analisar a participação de Davi Brito no "BBB 24". O enfermeiro comparou as experiências que viveu no reality show com o que o motorista de aplicativo está passando no programa, julgando que a "história se repete" na atração. Ele também se solidarizou com o brother.





"Muito do que você passou, eu passei também no 'BBB', por isso eu chorava tanto. Fui julgado e humilhado, expulso do quarto. Prometi para mim que nunca mais deixaria ninguém me colocar em lugares que não eram meus. Obrigado, Fred Nicácio, você sempre teve razão", afirmou no Instagram.

O ex-brother protagonizou conflitos com sisters na reta final do programa de 2023, quando foi acusado de machismo. Na atual edição, Davi tem sido alvo de críticas de Wanessa Camargo, que aponta o comportamento "agressivo" do participante e conseguiu mobilizar votos contra ele no paredão .

"O problema não está em nós, Davi. É apenas mais uma história que se repete. Temos muitos deveres, mas direito apenas um: o de permanecer calado (e olhe lá… porque até calados nós somos errados)", declarou. Além do "BBB", Black também relembrou a participação em "A Fazenda 15" e avaliou que foi vítima de uma "narrativa de vilanismo" no reality da Record.

"Fui forte e me posicionei. Fui para jogar, pois esse é o objetivo do jogo. Quando fiz isso, criaram uma narrativa de vilanismo para eu parecer agressivo, soberbo, opressor. Infelizmente não mostravam meus acertos, porém potencializavam meus erros [...] Fui cuspido, xingado, ameaçado de agressão, ameaçado de morte, isto dentro de apenas uma cena, onde no final, sim, eu ainda fui o errado", pontuou.

Cezar afirmou que o cenário é um "reflexo de uma sociedade que ainda enxerga homens pretos como raivosos". "Não temos o direito de nos posicionar. Não temos o direito de questionar. Não temos o direito de nos exaltar. Temos que ser sempre subservientes. Até quando?", questionou.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: