Uma declaração de Gleici Damasceno foi apontada por internautas como uma indireta a Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. As sisters do "BBB 24" geraram uma polêmica na madrugada desta sexta-feira (26) , por se revoltarem contra Davi e criticarem a postura "manipuladora" e "intimidadora" do brother.





"Essas meninas estão sendo racistas, pronto falei", escreveu a campeã do "BBB 18" no X, antigo Twitter. A postagem não mencionava nomes ou o reality show, mas foi o suficiente para pessoas apontarem uma relação com as famosas. Gleici apagou o post ainda nesta manhã.





A ex-BBB voltou a falar de racismo em outra postagem na rede social. "No imaginário de muitas pessoas brancas, espera-se que a pessoa negra seja passiva, esse comportamento mais passivo é tido como o 'normal'. Qualquer comportamento empoderado ou que fuja do esperado é muitas vezes interpretado como arrogância e incomoda", afirmou.

"Eu amo assistir pessoas negras sem medo de falar e com uma boa autoestima e que exploda quem se incomoda", completou Damasceno, que ainda opinou como a mobilização contra Davi está contribuindo para uma vitória dele. "Essa galera fazendo o PIX do prêmio para o Davi", avaliou.

No imaginário de muitas pessoas brancas, espera-se que a pessoa negra seja passiva, esse comportamento mais passivo é tido como o “normal”. Qualquer comportamento empoderado ou que fuja do esperado é muitas vezes interpretado como arrogância e incomoda. Eu amo assistir pessoas… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 26, 2024





Essa galera fazendo o PIX do prêmio pro Davi #bbb24 — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 26, 2024





