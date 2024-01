Reprodução/Instagram - 26.01.2024 Gustavo Marsengo e Laís Caldas criticaram o também ex-BBB Fred Nicácio





Laís Caldas e Gustavo Marsengo, ex-participantes do "BBB 22", criticaram Fred Nicácio, ex-brother do "BBB 23". O casal afirmou que o médico é "cansativo" e que ele "enfia pauta racial" em tudo.





"O Fred Nicácio, pelo amor de Deus", afirmou Laís no programa "Selfie Service", de Lucas Selfie. "Ele é meio cansativo", concordou Gustavo. O apresentador questionou se a ex-sister gostava de Nicácio, mas ela negou e reforçou que o médico é "bem cansativo".

"Tenho medo de jogar um par ou ímpar com ele, ganhar, e ele me chamar de racista", adicionou Marsengo. "Tudo dele, sério, é pauta racial. Qualquer coisa, ele enfia pauta racial. E ele é casado com um branco", pontuou Caldas.



Até o momento, Fred Nicácio não reagiu às declarações do casal nas redes sociais. Veja abaixo o vídeo com as críticas:

