Reprodução/Globo - 26.01.2024 Deniziane e Matteus trocaram carícias e se beijaram no 'BBB 24'





Após muitos flertes e carinhos compartilhados na última festa , Deniziane e Matteus se beijaram no "BBB 24". A intimidade aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26), após uma declaração da sister sobre ter "controle" no confinamento.





"Se fosse lá fora já tinha rolado com certeza, mas não quero ficar porque eu sei que não vou separar [...] É difícil, porque tem que ter um controle muito grande, tem horas que dá muita vontade", afirmou Deniziane no quarto do líder, em uma conversa com MC Bin Laden e Leidy Elin.

Mais tarde, os participantes se prepararam para dormir no quarto fada e começaram a sussurrar embaixo do edredom. Os dois ficaram agarradinhos e trocaram carícias, como beijos no pescoço.

Os carinhos evoluíram para um rápido beijo na cama. A equipe de Deniziane ironizou o momento nas redes sociais. "Após 18 dias da prova de resistência, o beijo mais esperado do Brasil aconteceu", escreveu a página da sister no X, antigo Twitter.

Veja abaixo vídeos da intimidade de Deniziane e Matteus:

O clima tá esquentando entre Deniziane e Matteus #BBB24



Boomm diaaaa! Podem acordar porque o Manny é REAL! 🫣 Após 18 dias da prova de resistência, o beijo mais esperado do Brasil ACONTECEU! 🥰💕



(Reprodução: Globoplay) #TeamAnny 🐞 #BBB24 pic.twitter.com/R0yjtOlJns — Deniziane Ferreira 🐞 (@annyferreira_10) January 26, 2024









mas que mulher forte que conseguiu resistir isso por mt tempo, parabéns deniziane pic.twitter.com/lRepjbbPaj — sara (@comenttf) January 26, 2024





