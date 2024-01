Surpresa com Rodriguinho

Conhecido pelo desânimo com os shows no reality show, o cantor surpreendeu o público na festa recente. Rodriguinho curtiu a apresentação do Jota Quest, dançando e cantando algumas das músicas do grupo. "Chocado", reagiu um espectador no X, antigo Twitter. "Imagens raras: Rodriguinho de pé, sorrindo e curtindo o show", comentou outro. "Nem o Rodriguinho resiste ao Jota Quest", ponderou mais um.