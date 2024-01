Reprodução/Globo - 25.01.2024 Ary Fontoura invadiu a casa do 'BBB 24'





Ary Fontoura foi o responsável por causar um susto nos participantes do "BBB 24". Na tarde de quarta-feira (24), os brothers se assustaram após ouvirem o botão da desistência ser acionado durante uma manutenção interna. Ao contrário do que os confinados imaginaram no momento, ninguém desistiu do programa, mas o ator apertou o botão.





O episódio aconteceu durante a participação de Ary no quadro de humor "Vamo invadir sua casa", comandado por Marcos Veras. O apresentador mostrou ao ator detalhes da casa e o fim da gravação foi marcada por Fontoura apertando o botão de desistência na sala.



"Já posso me despedir, porque não pretendo ficar aqui, não. A ideia é completamente diferente. Tem que elogiar os atores que estão aqui dentro. Todos estão representando uma coisa que não são. Esse é o jogo, não estou interessado nisso", disse Ary. "Calma, Vanessa", reagiu Marcos, se referindo a Vanessa Lopes, que desistiu do reality show na última semana.

