Reprodução/Globo BBB 24: mais um? Botão da desistência é acionado e assusta participantes

Os participantes do BBB 24 tomaram um susto na tarde desta quarta-feira (24) ao ouvirem o botão da desistência disparar.

Enquanto todos estavam na área externa da casa, o alarme foi acionado e os brothers e as sisters questionaram o que teria acontecido durante a manutenção na casa.





"Estão testando o botão, não tem ninguém lá dentro", apostou Fernanda. "A essa altura do campeonato?", questionou Rodriguinho.

"Já vimos que funciona", comentou Pitel, se referindo a Vanessa Lopes, que desistiu do reality na última sexta-feira (19) .

O líder da semana disse que poderia ser um invasor, até que Juninho observou: "A luz está diferente, está azul".

No mesmo momento, a casa foi liberada e todos os participantes correram para dentro para entender o que estava acontecendo. Assim que eles entraram, o barulho parou.

