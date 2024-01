Foto: Reprodução/Instagram Tony Salles vai deixar o Parangolé após 10 anos





Tu vai ficar de perna bamba! O cantor Tony Salles vai deixar o comando da banda Parangolé após 10 anos. Dono de hits como “Abaixa que é tiro” (música do Carnaval 2019) e “Não que eu vá”, Tony decidiu seguir em carreira solo.





Pelo que a coluna apurou, o contrato de Tony Salles com o Parangolé vai até 2025 e os empresários da banda vão tentar fazer uma transição ao longo do ano de 2024 para encerrar a parceria de forma tranquila. A carreira solo para Tony, no entanto, já é realidade e o vínculo pode ser finalizado antes do fim do contrato.

O marido de Scheila Carvalho entrou no Parangolé em 2014 para substituir Léo Santana. No Carnaval 2024, inclusive, os dois apostam juntos em “Perna Bamba”, faixa que ganha força na briga pelo título de música do Carnaval.

Nos últimos anos, o Parangolé apresentou uma crescente na música baiana, com aparições nacionais e parcerias que apontaram os holofotes para a banda. Tony Salles gravou 14 álbuns com o Parangolé e diversos singles, se tornando o vocalista mais longevo do projeto.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: