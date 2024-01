Reprodução BBB24: produção toma medida contra hábito sanitário de Bia e web reage

A produção do Big Brother Brasil teve que tomar uma medida inusitada para proibir a maneira que Beatriz utiliza o vaso sanitário. Nesta quarta-feira (24), a equipe da Globo espalhou avisos nos banheiros proibindo subir em cima do item. A paulista já havia confidencializado que sobe em cima do aparelho para defecar de cócoras.

No início da noite, Alane procurou Beatriz para comentar o novo aviso da produção. "Fizeram manutenção interna por causa de ti", disse rindo a bailarina.

"Lascou... Porque eu só consigo 'cagar' assim", disse a vendedora do Brás. "Minha família inteira 'caga' assim", completou.

Alane explicou que o perigo de subir em cima do vaso é do material quebrar e machucar a sister. "Tu tem que ter cuidado com isso... Se você cair aí, ninguém vai ver", aconselhou.

"Eu tentei fazer sentada, mas não desce. É de família, a família inteira é assim... Minha avó tinha roça, então a gente fazia as coisas no meio do mato. Eu ia muito para a roça com meus irmãos na Bahia, não tinha banheiro na casa da minha avó", relatou Beatriz.

produção colocou uma plaquinha nos banheiros pedindo para os brothers não fazerem higienes pessoais com os PÉS em cima do vaso sanitário



beatriz é a única da casa que faz isso



eu tô morrendo com essa conversa kkkkkkkkkkkkkkkkk #bbb24



pic.twitter.com/aWspJt4w53 — paiva em #bbb24 (@paiva) January 24, 2024

No quarto do líder, Rodriguinho gastou um card para escutar a conversa das mulheres e imediatamente se arrependeu. "Preferia não ter escutado. Meu Deus! Preferia não estar escutando isso", apontou o cantor.

O karma vindo morder a bunda do Rodriguinho e ele sendo obrigado a ouvir Alane e Bia falando sobre cocô na Central do Líder kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/hTVrmgjycy — BBBabi (@babi) January 24, 2024