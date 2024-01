Reprodução Globoplay Ana Maria Braga e Nizam no 'Mais Você'

Após uma polêmica com Thais Fersoza, Nizam, pipoca eliminado do "Big Brother Brasil 2024", esteve no "Mais Você", atraçã matinal apresentada por Ana Maria Braga, desta segunda-feira (22) para avaliar a eliminação dele e as polêmicas que se envolveu.







Durante a passagem no reality apresentado por Tadeu Schmidt, o brother teve falas machistas ao falar do corpo de Yasmin Brunet e também protagonizou embates com Vanessa Lopes, a primeira camarote a desistir da competição. Em entrevista à Ana Maria Braga, ele falou da participação dele.





Sobre os desentendimentos com Vanessa Lopes, Nizam definiu o momento como "infeliz". "Foi uma fala infeliz, porque a gente não lembra do que foi falado exatamente. Eu deveria ter sido sincero e assumido a culpa. A responsabilidade é minha, eu assumo", disse ele.





Já em relação aos comentários que fez sobre Yasmin Brunet e que foram apontados pelo público como atitudes "machistas", ele disse que foi "um idiota por ter falado".





"Ridículo, infantil, tenho uma irmã mulher, minha sobrinha. Imagino se falassem isso delas. Estou feliz de sair e olhar para o erro antes de ser muito pior. Consigo olhar e entender o que aconteceu e como eu posso melhorar. E ser um exemplo para as pessoas que querem melhorar. Meu comentário foi machista, fui um idiota em ter falado", afirmou.





Em meio às declarações de Nizam, Ana Maria Braga perguntou ao brother se ele havia se esquecido que estava sendo filmado quando distorcia as próprias falas no reality, "Não esqueci que estava sendo filmado. Se eu tivesse falado o que tinha rolado no quarto, acho que elas entenderiam", pontuou.

