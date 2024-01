Reprodução Globoplay Vinicius e Davi no 'BBB 24'

O nome do pipoca Davi continuou a ser criticado em rodas de conversa na madrugada desta terça-feira (23). Após ameaças de agressão vindas do camarote Rodriguinho , Davi esteve em outra polêmica com o atleta paralímpico Vinicius, que admitiu ter tido vontade de agredir o colega de confinamento.



“Fiquei com vontade de socar um porr*dão na cara dele. Dá vontade. Nem minha mãe grita comigo daquele jeito”, disse o atleta, em conversa no gramado com MC Bin Laden, Rodriguinho, Luigi e Lucas Henrique.



MC Bin Laden pediu para que o atleta não falasse mais isso. Já o camarote Rodriguinho fez outras declarações relacionadas à agressão física que teria com Davi, dessa vez falando que daria “uma pezada” no peito do brother.



“Ah, vocês são muito bonzinhos. Se não lembra, dou-lhe uma pezada no peito dele”, disse Rodriguinho após Lucas argumentar que Davi se esqueceu da suposta conversa em que falava que os camarotes não mereciam ganhar o "BBB 24". A suposição foi desmentida pela própria edição do programa, que trouxe um flashback do momento.

Confira o trecho da conversa:

Vinicius: Vontade de socar um porradão.



Rodriguinho: Vocês são mt bonzinhos, meu véi. Se não lembra eu dou-lhe uma pezada no peito dele.



As insinuações de agressão física contra Davi persistem. #BBB24 pic.twitter.com/OG7Q9sHv8A — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 23, 2024





