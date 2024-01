Reprodução/Globo - 23.01.2024 Rodriguinho aprendeu a lavar roupa no 'BBB 24'





O "BBB 24" tem rendido momentos de aprendizados domésticos para os integrantes do Camarote. Após Wanessa Camargo admitir que aprendeu a usar a máquina de lavar no confinamento , Rodriguinho pediu ajuda para aprender a lavar a roupa no reality show.





Na madrugada desta terça-feira (23), entre as ameaças de agressão que fez a Davi , o cantor consultou colegas que poderiam ajudá-lo na tarefa. "Sabe lavar roupa? Me ensina a lavar roupa", pediu para Raquele, que disse não saber usar a máquina disponível na casa.

Rodriguinho conseguiu o apoio de Michel e levou as roupas sujas para a área da máquina. "Tenho as duas cores. Quero saber como faço isso, como separo", questionou, ao passo que o participante do Pipoca o orientou a separar as roupas claras das escuras, em lavagens diferentes.

O cantor também perguntou sobre o uso do sabão e recebeu o auxílio do brother. Veja abaixo os vídeos do aprendizado de Rodriguinho:

Rodriguinho igual um lutador de ufc de roupão pré luta, escutando Bin laden falar pra não bater em Davi e depois pedindo Raquele pra ensinar ele a lavar roupa kkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/FXgN7T6AmD — gigi fofocas (@gigifofocas) January 23, 2024









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: