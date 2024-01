Reprodução / TV Globo BBB 24: Web pede eliminação de Rodriguinho após falas de agressão

Após o Sincerão acabar na madrugada desta terça-feira (23), alguns brothers conversavam no quarto do líder. Rodriguinho afirma então que perderia a cabeça caso Davi fosse tirar satisfação com ele.

"Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um boxe nele... Ele ia tomar um boxe", afirma o cantor.

Wanessa pergunta de quem ele está falando e o pagodeiro responde que Davi. "Não, não ia. Para", diz Yasmin tentando acalmar o brother. "Eu vi ele gritando. Falei: esse cara tá fazendo show ali", recorda Rodriguinho.

"Se ele vem, é um só. Não vai falar comigo", conclui o músico.

No X (antigo Twitter) os internautas reclamaram da postura de Rodriguinho. “Boninho podia tirar logo esse cara de vez”, pediu uma. “E a produção segue calada”, criticou outra. “De bater ele sabe bem né”, disse mais uma em relação ao cantor ter sido acusado de agressão pela ex-mulher. “E ai @bbb qnd um participante fala assim e claramente algum participante está correndo risco, não deve ter eliminação não?”, questionou outra.

Rodrigo falando que vai descer porque quer o Davi gritando com ele pra ele poder bater.



Yasmin: “O RODRIGUINHO [num tom de que ele é superior que Davi] vai ser expulso por causa dele???”



#BBB24 pic.twitter.com/LNKUylhczr — Dantas (@Dantinhas) January 23, 2024





Rodriguinho sobre Davi: “Se ele se dirigir a mim, vou bater nele!” https://t.co/At6gq2JCR1 — POPTime (@siteptbr) January 23, 2024





Rodriguinho sobre Davi: “Se ele se dirigir a mim, vou bater nele!” https://t.co/At6gq2JCR1 — POPTime (@siteptbr) January 23, 2024





Diferente do que estão espalhando por aí, Yasmin não apoiou nenhum tipo de agressão. Assim que foi falado algo nesse sentido por Rodriguinho, Yasmin rapidamente repreendeu.



“Não, não ia. Para!” #TeamYasmin #BBB24 pic.twitter.com/NRX20qy094 — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 23, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente