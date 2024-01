Reprodução BBB 24: Wanessa lava roupa pela 1ª vez: 'Aprendi a usar a máquina'

Wanessa Camargo está tendo uma experiência prática de cuidados domésticos no BBB 24! A cantora admitiu aos colegas nesta segunda-feira (22) que aprendeu a lavar roupas na máquina durante o confinamento.

A herdeira da família Camargo tem se orgulhado do empenho nas tarefas domésticas. Em conversa com aliados, a cantora detalhou a rotina para lavar as roupas sujas.

"Gente, lavei roupa, tá? Eu aprendi a usar a máquina! Botei para secar...", contou. Beatriz reagiu com surpresa e Wanessa completou: "Lavei roupa hoje de madrugada, já pus para secar".

Nas redes, o manejo doméstico de Wanessa Camargo chama a atenção dos telespectadores desde o primeiro dia do reality.

"A Wanessa acabou de dizer que aprendeu a lavar roupa hoje. Imagine, né? Nunca ter colocado bater uma camisetinha! Não fazer a própria comida…", comentou uma internauta do X, antigo Twitter.

"Wanessa e Yasmin estão de férias, elas acordam, tomam o café, depois passam horas no quarto trocando de roupa e se maquiando. Não ajudam a lavar nem limpar nada, não ajudam na cozinha, e a galera da casa ainda acha isso legal", criticou um.