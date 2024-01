Cozinhar

Dentro do confinamento, Wanessa também está aprendendo a ter outra relação com a comida. A cantora já revelou que cozinhar não é um ponto forte dela e apontou que é Dado Dolabella, o namorado, quem assume a função. Vegana, ela chegou a dizer que estava com baixa imunidade devido à falta de alimentos adequados para a dieta restritiva.