Ricardo Alface, do 'BBB 23', questionou postura de Wanessa Camargo no 'BBB 24'





Ricardo Alface, participante do "BBB 23", falou da postura de Wanessa Camargo na atual edição do reality show. A cantora disse ter medo de Davi no confinamento, na mesma noite em que Rodriguinho ameaçou agredir o Pipoca . O ex-brother questionou a declaração da cantora sobre o motorista de aplicativo, apontando que ela é aliada do cantor.





"A Wanessa disse que tem medo do jeito que o Davi fala. Yasmin Brunet respondeu que não tem medo, porque sabe que os meninos vão segurar o Davi se ele for para cima de você. O Rodriguinho falou que ia bater no Davi e disse isso na frente delas. E elas não tiveram medo do Rodriguinho", afirmou Alface no Instagram, demonstrando indignação com a situação.

Ricardo ainda avaliou que Wanessa e Yasmin "andando com o Rodriguinho" e afirmou: "Alguém consegue me explicar isso? Não estou entendendo muito". Em outra postagem na rede social, o biomédico ainda pediu que a produção do programa faça algo sobre as ameaças de agressão feitas pelo cantor.

"Se o Rodrigo agride o Davi e ele reage, como vai ficar? Vão tirar o Davi também? Integridade física como fica? O cara está ameaçando constantemente que vai agredir, vai bater. Esperar até quando para alguma providência ser tomada?", escreveu.





Wanessa contou que tem medo de Davi após o Sincerão, dinâmica em que o brother foi um dos protagonistas do embate e se gritou com os colegas. "Essa forma de ele falar assim cria, em certas pessoas, um medo de enfrentar ele. Eu tenho [medo]. De gente que é assim, eu tenho medo de falar. Não gosto", afirmou a sister.

Na mesma madrugada, o motorista de aplicativo pediu desculpas por gritar com ela e a cantora explicou ter "gatilho muito grande" com situações do tipo. "É f*da, uma mulher ter que gritar mais alto para falar com você. Tenta melhorar, porque não é a primeira vez", ressaltou.

