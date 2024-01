Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho se diz rico e esnoba outros participantes: ‘Não ganha em 3 anos’

Rodriguinho voltou a ser assunto nas redes sociais após afirmar que está perdendo dinheiro por estar no reality.

Em conversa com Yasmin Brunet e Pitel, o cantor esnobou ao falar que o que gasta em três meses na casa do BBB, os outros participantes não ganham em três anos.

"Só o que deixei para estar aqui dentro, por mês, resolve só um pouquinho. Se eu ficar três meses aqui, o quanto gastarei.. Tem gente que não ganha isso em um ano. Um ano não, me respeite, em dois, três anos", afirmou.

Pitel, então, revelou quanto ganhava por mês fora do confinamento: "Eu recebia R$ 1,5 mil antes de trocar de emprego, faça aí as contas. Troquei e fui para R$ 2 mil".

Dívidas

Apesar de ter debochado dos outros participantes com a quantia de dinheiro que supostamente ganha, o pagodeiro entrou no reality devendo R$81.138,73 de aluguel e taxas não pagas de um apartamento que alugou em São Paulo. Além de dever R$54.082,57 em IPVA. As informações são do portal “Em Off”.

De acordo com o portal, Rodriguinho está sendo cobrado na Justiça. Segundo o processo, o problema aconteceu depois de o artista assinar o contrato do aluguel de um apartamento na capital paulistana, por um período de 36 meses, de outubro de 2021 a outubro de 2024.

