Tirando a limpo

Davi também chamou Vinicius para conversar ao ser alvo do brother. No quarto, ele relembrou que os dois passaram momentos juntos mais cedo e o atleta não comentou sobre o que o estava incomodando. "Ontem, eu sentei com você e falei que não recordava desse papo de que Camarote não merece ganhar BBB. Eu brinquei com você, tava com você na academia e, na hora do Sincerão, sobre quem você queria que estivesse no seu lugar no Paredão, você me coloca?! (...) Eu enxergo isso como uma grande falsidade", disparou.