Após polêmicas com Vanessa Lopes , Davi e MC Bin Laden , Nizam continua tendo o nome ventilado nas redes sociais. Dessa vez, alguns internautas compararam o brother com Larissa Tomásia , do "BBB 22", e, além de desaprovar as comparações, a ex-sister criticou o atual competidor.





"Oxe, nem me compara com esse daí, não, meu amor. Porque eu entrei na casa jogando fake news, mas não foi nada comparado ao que ele está fazendo. O que ele faz com as mulheres da casa é desumano. Com a Alane, nem se fala", iniciou, através do X, antigo Twitter, depois de um internauta comparar ela com Nizam.





A ex-BBB ainda declarou que poderia ter errado durante a passagem dela no "BBB 22", porém não tinha tido atitudes semelhantes com a do atual brother, que vem sendo criticado pelos espectadores depois de distorcer conversas e ter falas consideradas homofóbicas .





"Posso ter errado no meu jogo, mas nunca cheguei ao ponto de fazer as coisas que ele está fazendo ali dentro. Eu tenho um coração bom, graças a Deus. Não é à toa que eu fiz as pessoas rirem e até hoje eu faço do limão uma limonada", argumentou a ex-BBB, que recentemente esteve no "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente .

Véi ? Tem gente que é sem noção ou o que ? ME COMPARAR AO NIZAM ? 🤮

Nunca fiz NADA comparado ao que ele tá fazendo com a galera da casa, ME POUPE! pic.twitter.com/qkKpjePNr0 — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) January 16, 2024





Assista a entrevista de Larissa Tomásia no "AUÊ":