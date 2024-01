Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi pede desculpas a Nizam após discussão

Depois da dinâmica do Sincerão na noite desta segunda (15), Davi pediu perdão a Nizam. O baiano disse que errou em discutir com o brother após a formação do paredão no domingo (14).

"Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um super mal entendimento”, disse o motorista de aplicativo.

“Eu sou homem e estou olhando no seu olho assumindo que errei. Eu errei, peço perdão", reforçou Davi durante conversa no quarto Gnomo. MC Bin Laden e Lucas Pizane também estavam presentes no momento.

Na web, alguns internautas comentaram sobre o pedido de desculpas. “Impressionante o poder de manipulação do Nizam! Fez o Davi pedir perdão”, disse um. Eu estou ESTUPEFATA...Nizam conseguiu se livrar de toda a situação com as meninas, e ainda colocar toda a culpa na menina, e agora com Davi. Mente, dissimula, fala que não fez o que de fato fez, e ainda faz o opositor se sentir culpado.Perigoso…”, analisou outra.

Impressionante o poder de manipulação do Nizan ! Fez o Davi pedir perdão #BBB24 #RedeBBB #Sincerao Sincerão pic.twitter.com/yQxgBG0TqC — Ciro Rocha (@CiroDaCostaRoc2) January 16, 2024





