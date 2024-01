Reprodução Instagram/ Globoplay Beatriz ganha apoio de Juliette, Ludmilla e Belo

A participação de Beatriz no “Big Brother Brasil 2024” chamou a atenção não apenas do público, mas da classe artística musical. Na última segunda-feira (15), após o quadro “Sincerão” , a competidora recebeu apoio dos cantores Belo, Juliette e Ludmilla.



“Eu amo gente doida. Vem, Beatriz, dererê”, escreveu a campeã do “Big Brother Brasil 2021” após o discurso de Beatriz durante a atração apresentada por Tadeu Schmidt. A sister foi elogiada na Web pela postura combatente contra os rivais.



Ao decorrer do programa, Beatriz rebateu as críticas do líder Lucas Henrique, que a chamou de “biscoiteira” pelo comportamento dela nas festas. Como resposta, a também atriz citou que estava aproveitando o show dos artistas Ludmilla e Belo e foi respondida pelos músicos.



“A maior! Fica, Bia. Bia é um ícone, gente. Amei”, escreveu Ludmilla, declarando torcida para a participante que está emparedada. Belo também elogiou a competidora, atribuindo a ela os elogios: “maravilhosa”, “autêntica” e “grandona”.



Nesta terça-feira (16), o “BBB 24” terá o terceiro eliminado da edição. Disputam o paredão Lucas Pizane, Beatriz Reis e Davi Brito, todos integrantes do grupo Pipoca .

