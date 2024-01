Reprodução/Globo - 16.01.2024 Emparedados, Beatriz, Davi e Pizane participaram do 'Sincerão'





O "BBB 24" teve o primeiro Sincerão da temporada nesta segunda-feira (15). O substituto do Jogo da Discórdia contou com a participação do líder, Lucas Henrique, e os emparedados da semana, Beatriz, Davi e Pizane. A nova dinâmica destacou quais são os participantes favoritos para continuar no jogo.





Na atividade, o grupo precisou elencar os brothers em algumas categorias, como "biscoiteiro" e "planta" . Beatriz e Davi repercutiram nas redes sociais com os posicionamentos na dinâmica, enquanto Pizane ficou camuflado com os momentos virais dos outros Pipocas na ocasião.

A sister, por exemplo, se destacou no X com vídeos de discursos contra o líder. Na enquete do iG Gente deste paredão, a vendedora aparece com 36,5% dos votos para ficar e fica atrás apenas de Davi. O brother também foi elogiado pela postura no Sincerão e tem mais chances de ficar no reality, com 51,6% dos votos.

BEATRIZ RAINHA KKKKKKKKKKK O FAVORITISMO DA GATA VAI AUMENTAR MUITO MAIS DEPOIS DESSE SINCERÃO #bbb24 pic.twitter.com/hRoJy6k5IM — lídia (@oxelids) January 16, 2024





Já Pizane reuniu menos votos do público, com apenas 11,9% chances de ficar. Outro fator que pode influenciar o resultado da berlinda é o sucesso dos emparedados nas redes sociais. Enquanto Beatriz e Davi já ultrapassaram a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, o brother com menos votos conta com 190 mil seguidores na rede social.

Quem deve continuar no "BBB 24"? Beatriz, Davi ou Pizane? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

Quem você quer que fique? BEATRIZ, DAVI OU LUCAS PIZANE? #BBB24 — iG Gente (@iggente) January 15, 2024





