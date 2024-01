Reprodução/Globo Ludmilla 'debocha' de Rodriguinho em show após no BBB 24; assista

Ludmilla resolveu responder aos comentários de Rodriguinho após a sua apresentação no BBB 24 no sábado (15). A cantora esteve no programa e presenciou o cantor sentado de braços cruzados durante o show.

Ao deixar o palco do programa, o brother criticou as músicas da artista. "Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra, 'bate o pau na minha cara', piru, chibata, nunca vai ser legal", disse ele em conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.





A fala fez referência a música 'Vem amor', que diz: "Vem, amor, bate, não para / Com o piru na minha cara".

Durante um show em Meaípe, no Espírito Santo, neste domingo (14), Ludmilla debochou da fala do cantor antes que iniciar o refrão da canção. "E se ficar puto é pior", declarou ela.

a ludmilla soltando um "se ficar puto é pior" antes de cantar a parte explícita de vem amor kkkkkkkkkkk eu ri muito pic.twitter.com/31ggPsjUyf — amanda (@withlud) January 15, 2024





