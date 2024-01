Davi 'descontrolado'?

O substituto do Jogo da Discórdia gerou críticas dos brothers a Davi. Vinicius afirmou que o motorista de aplicativo se "descontrolou" na noite e a aconselhou Isabelle a não "comprar a briga" dele com outros confinados. A sister, no entanto, saiu em defesa do aliado. "Ele teve os motivos dele. Você se descontrolou aqui quando a Bia falou de você. Se você estivesse lá fora, também teria reagido", afirmou, lembrando que a emparedada elencou ele como "planta" na atividade.