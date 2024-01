Reprodução/Instagram/Brunini Xand Avião analisa Juliette: 'Afinada, mas não é cantora'

Xand Avião opinou sobre a entrada de Juliette para o mundo da música após a participação no BBB 21. O cantor analisou a qualidade vocal da influenciadora durante o PodcastG1 Ouviu.

De acordo com ele, a ex-BBB tem potência vocal, porém não é cantora. "Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela pra cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora", declarou ele.





Apesar do comentário, o artista enxergou o potencial de Juliette. "Ela vai ser, com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother", completou.

Na conversa, Xand relembrou sua reação com a parceria com ela no DVD. "No DVD que eu gravei com ela, eu fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tá, afinada ela é, sempre foi, mas ser cantor não é só afinar, é saber usar a respirar na hora certa, isso ela está aprendendo com o tempo", afirmou.

