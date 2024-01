Instagram/Globo Gretchen detona Rodriguinho





A cantora Gretchen compartilhou um vídeo em seu Instagram, neste sábado (13), e detonou as falas de Rodriguinho, que está na atual edição do BBB 24. O cantor está sendo duramente criticado nas redes sociais após ele fazer comentários machistas sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet, de 35 anos .







"Não existe homem mais boçal do que esse Rodriguinho. Ele foi xenofóbico com a Isabelle , desrespeitoso com a Yasmin [...] Onde já se viu dizer que a Yasmin está velha, tá largada...?", disse ela, indignada.

"Primeiro, ele tem que se olhar e ver a cara que ele tem, para depois ele falar de uma mulher daquela. Nenhum homem tem direito de fazer o que aqueles caras estão fazendo. Espionar ela tomando banho? Gente, isso é tão baixo", acrescentou.

Na sequência, a cantora citou também os comentários que Rodriguinho fez sobre Davi ser apenas um "cara comum da Bahia". "Ele é preconceituoso, machista, desrespeitoso, xenofóbico, tudo de ruim ele tem", disparou Gretchen.

"Eu nunca fiz mutirão para ninguém: dessa vez, eu vou fazer… Na hora que esse cara cair no paredão, eu faço campanha para ele sair!”, prometeu.

