Instagram/Globo MC Daniel e Yasmin Brunet





Famosos saíram em defesa de Yasmin Brunet, de 35 anos, após a modelo ser alvo de comentários considerados machistas no BBB 24. Na madrugada deste sábado (13), Rodriguinho e Nizam falaram do corpo da modelo .

Após a repercussão das falas na web, nomes como MC Daniel , Gabi Martins, Bárbara Evans , Camilla de Lucas e Gil do Vigor defenderam Yasmin e se mostraram "angustiados" e "revoltados" com a situação.

O cantor MC Daniel , que teve um breve affair com a modelo, se revoltou com os comentários dos brothers e disparou: "Falar do corpo da mina que é perfeito... coloquem eles no Paredão e vamos tirar com rejeição máxima", disse o funkeiro nos Stories do Instagram.

🚨AGORA: Após Nizam falar mal do corpo de Yasmin Brunet, MC Daniel, ex-affair da modelo, a defendeu através de suas redes sociais:



“Aí é fod*, falar do corpo da mina, a mina é perfeita, parece que nem caga. Coloca esse Nizam no paredão que vamos tirar ele com rejeição máxima” pic.twitter.com/inoRyY0Jzc — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 13, 2024





A cantora Gabi Martins , que participou do BBB 20, comentou o caso e ainda relembrou de um momento similar que aconteceu em sua edição, quando participantes como Hadson, Pétrix e Lucas Gallina falaram sobre a aparência das mulheres da casa.

"Extremamente angustiante falarem dessa forma. Isso me lembrou o BBB 20, em que vários homens fizeram comentários que foram ridículos, não sei se vocês lembram. Cabe uma reflexão. Julgar o corpo de outra pessoa? Eu já tive vários complexos com meu corpo. Até na época do Big Brother Brasil falavam que eu era reta. Não é fácil escutar críticas sobre o seu corpo, ainda mais em rede nacional. Vamos ter mais atenção e cuidado. Parar de ficar criticando o corpo de outra pessoa", desabafou.

A influenciadora Camilla de Lucas , que também já foi participante do reality, gravou uma série de vídeos em defesa de Yasmin. "A pessoa tem cara de pastel e está chamando a outra de feia (...) Impressionante um homem julgar a aparência de uma mulher achando que ela tem prazo de validade", lamentou a ex-sister.

Camilla de Lucas defende Yasmin Brunet após Rodriguinho e Nizam detonarem o corpo da modelo no #BBB24 :



“Impressionante um homem julgar a aparência de uma mulher achando que ela tem prazo de validade.” pic.twitter.com/pDkpJaCgWr — POPTime (@siteptbr) January 13, 2024





Bárbara Evans também usou o Instagram para defender Brunet. "Não vou nem dar bom dia primeiro, eu fui ver o Instagram e vi aqueles dois machos escrotos falando mal da Yasmin. Falando que ela já foi melhor, 'o que é aquela bunda', 'ela come desesperadamente'", disse.

"A menina tem 35 anos de idade e está perfeita, com um corpo perfeito, além disso, a inteligência dela vai além da inteligência deles. Quem são eles para falar mal de uma mulher? Eu estou bem chocada", completou.

A Bárbara Evans defendendo a Yasmin dos comentários sobre seu corpo #BBB24 pic.twitter.com/AwB61gATib — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 13, 2024





O economista e ex-BBB Gil do Vigor também criticou os brothers e lamentou a situação. "Tem gente se cagando pesado no BBB! 24 edições e os machos não aprendem. Sério mesmo, toda edição os machos héteros cagam pela boca. Seria efeito causal ou apenas correlação? Porque não é possível", escreveu Gil no X, antigo Twitter.

"Meu ponto é, tanta coisa acontece todo ano, que esperamos evolução. Que você que tente ir ao BBB busque aprender e mudar! Mas não, é só cagada", completou.

Falas de Nizam e Rodriguinho no Quarto do Líder



Nizam perguntou aos brothers o que eles achavam do corpo de Yasmin. O descedente de libaneses disse que achava o corpo da modelo "estranho" e Rodriguinho completou: "Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...". Na sequência, eles tentaram assistir Yasmin tomando banho.

Rodriguinho e Nizam sobre a aparência da Yasmin:



"Tá mais velha, mas tá bonita ainda"



"Não é mais a mesma"



"Tá comendo muito"



"O corpo é estranho"



A pressão estética sobre as mulheres é algo tão absurdo, que nem a YASMIN BRUNET é poupada disso pic.twitter.com/hCz8ya5d44 — Ana Luu (@AnaluuCEC) January 13, 2024