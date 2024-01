Reprodução / Instagram 'Machos não aprendem', diz Gil do Vigor após falas machistas no BBB 24





O economista e ex-BBB Gil do Vigor criticou os brothers que fizeram comentários considerados machistas contra Yasmin Brunet no BBB 24, neste sábado (13).

"Tem gente se cagando pesado no BBB! 24 edições e os machos não aprendem. Sério mesmo, toda edição os machos héteros cagam pela boca. Seria efeito causal ou apenas correlação? Porque não é possível", escreveu Gil no X, antigo Twitter.

"Meu ponto é, tanta coisa acontece todo ano, que esperamos evolução. Que você que tente ir ao BBB busque aprender e mudar! Mas não, é só cagada", completou.

Tem gente se cagando pesado no BBB! 24 edições e os machos não aprendem. Sério mesmo, toda edição os machos heteros cagam pela boca, seria efeito causal ou apenas correlação? Pq não é possível. Deixa eu voltar para minha pesquisa que eu ganho mais. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 13, 2024





Na madrugada deste sábado (13), conversas de alguns participantes do "BBB 24" foram criticadas pelos internautas. Rodriguinho e Nizam falaram do corpo de Yasmin Brunet e foram chamados de "nojentos" pela web.

No quarto do lider, Nizam perguntou aos brothers o que eles achavam do corpo de Yasmin. O descedente de libaneses disse que achava o corpo da modelo "estranho" e Rodriguinho completou: "Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...". Na sequência, eles tentaram assistir Yasmin tomando banho.

Não acaba por aí! Enquanto Yasmim se preparava para ir tomar banho, eles comentam através do Quarto do Líder:



“A Yasmin vai ir tomar banho.”



“Não tem câmera lá no banho não.”



“Como ver a câmera? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho.” #BBB24 pic.twitter.com/s0rxXt6ktD — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 13, 2024