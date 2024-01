Reprodução/ Globo Nizam, Vinicius e Rodriguinho comentam corpo de Yasmin Brunet no "BBB 24"

Na madrugada deste sábado (13), conversas de alguns participantes do "BBB 24" foram criticadas pelos internautas. Rodriguinho, Vinicius e Nizam falaram do corpo de Yasmin Brunet e foram chamados de "nojentos" pela web.



O trio estava no quarto do líder, quando Nizam perguntou aos colegas o que eles achavam do corpo dela. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, mas está bonita ainda", definiu o famoso. O descendente de libaneses, então, respondeu: "Não estou falando do rosto, não".



"Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado?", continuou Nizam. "E, se eu jogar uns negocinhos, eu também fico lindo", alfinetou o paratleta. "A bunda dela... Deixa eu ficar calado", continuou Rodriguinho. Os brothers disseram que Yasmin era "legal" e uma boa jogadora. Em seguida, o ex-Travessos voltou a falar do corpo da modelo.

"Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...", disse o cantor, ignorando os comentários dos colegas sobre a ansiedade da sister. Pizane também estava na conversa, mas não se pronunciou sobre o assunto.



Não acaba por aí! Enquanto Yasmim se preparava para ir tomar banho, eles comentam através do Quarto do Líder:



“A Yasmin vai ir tomar banho.”



“Não tem câmera lá no banho não.”



“Como ver a câmera? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho.” #BBB24 pic.twitter.com/s0rxXt6ktD — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 13, 2024

Em outro momento, os brothers tentaram ver Yasmin tomando banho. “A Yasmin vai ir tomar banho", disse Vinicius.“Não tem câmera lá no banho não", completou Rodriguinho. “Como ver a câmera? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho", questionou Vinicius. Pizane estava na conversa, mas não se manifestou sobre o assunto.



Internautas criticaram os brothers.



esses homens são extremamente nojentos, juro. imagina a tristeza da yasmin brunet ouvindo todos esses comentários nojentos sobre o corpo dela? sério que nojo! #BBB24 pic.twitter.com/rOFpXgSGNS — daniel (@daneldix) January 13, 2024





Eu tô com tanto nojo disso aqui, até quando uma mulher e seu corpo vão ser pauta de debate por esses machos nojentos?, até quando vão debater sobre o corpo ideal ou não ideal de uma mulher?... Nojentos!!



YASMIN MERECE RESPEITO #BBB24 pic.twitter.com/ePC7tqhxNR — Maria 🧜🏻‍♀️ (@eimariadiz) January 13, 2024





Até quando homens escrotos vão se reunir no quarto do líder pra observar e falar do corpo de uma mulher? Ano passado foi a mesma falta de respeito. Podres, nojentos, escrotos https://t.co/gYePwbgpCb — Edy 🇧🇷🇺🇸🌪🗽🏝️ (@edivane70186493) January 13, 2024









Todos nojentos, como pode homem ser o pior da humanidade https://t.co/fYxPYYakjH — Patt (@Patderanu) January 13, 2024