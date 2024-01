Divulgação/Globo Davi corta cabelo de Rodriguinho





Apesar da rivalidade no jogo, Davi não se importou em cortar o cabelo de Rodriguinho para a festa deste sábado (13). Os dois se desentenderam após o cantor indicar o motorista de aplicativo direto para o Paredão . No Quarto do Líder, Rodriguinho chegou a dizer que o "Davi não tem nada. É só um cara comum da Bahia".





Na ocasião, o líder se surpreendeu com a atitude do baiano. "Meu adversário que cortou o meu cabelo", contou Rodriguinho ao mostrar o resultado do corte para os outros participantes. "Isso é diplomacia. Eu pus o cara no Paredão e ele ainda corta meu cabelo. Ele me deu um tapa com luva de pelica", avaliou.

"O que é luva de pelica?", questionou Leidy Elin. O músico, então, explicou: "Quando você faz mal para uma pessoa e você espera essa pessoa retribuir aquele mal... Aí ela chega e te dá um tapa com luva de pelica", respondeu.

Ao contar para os outros brothers, Rodriguinho disse que tentou evitar, mas foi surpreendido pela resposta do adversário. "Eu falei: não vou cortar o cabelo com o cara, né? A gente tá na maior m* nós dois. Aí ele mandou: 'Não, a gente corta!'", relatou.

Paredão



Na última sexta-feira (12), foi formado o segundo paredão do "BBB 24". Davi, Juninho e Thalyta estão na berlinda. Davi foi indicado pelo Líder Rodriguinho. Já Juninho foi votado pela casa, mas caiu no paredão após o voto de minerva do Líder. Thalyta, por sua vez, foi indicada pelo Contragolpe do motoboy.

No discurso de permanência, Davi fez questão de alfinetar o Líder ao vivo. "Eu estou bem posicionado dentro da casa, até agora não apresentei nenhuma falha. Falo com todos, me dou muito bem com todos. Acho que o voto do Rodriguinho pra mim foi um voto de muita emoção e sem estratégia nenhuma, e isso faz dele um péssimo jogador", discursou o brother.

