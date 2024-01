Reprodução/Globo Rodriguinho conquistou a liderança na última prova; falas problemáticas chamam a atenção





Estourado, explosivo, um tanto quanto machista e falso. Esses foram os termos usados por pessoas que trabalham com Rodriguinho em conversa com a coluna. Antes de entrar no BBB 24, ele foi alertado por sua equipe a pegar leve em suas falas, que muitas vezes são carregadas com termos problemáticos e ofende quem está por perto.







"Ele vai ter que sustentar um personagem no BBB. E contar com a sorte das câmeras não pegarem lá dentro. Rodriguinho é falso", disse à coluna uma pessoa que ainda trabalha com o pagodeiro.

Curiosamente, a fala acima faz parte de uma conversa que tive com esta fonte em 5 de janeiro, quando a Globo promoveu o Big Day e o nome do artista foi confirmado. A pessoa em questão ainda trabalha com Rodriguinho, e por razões óbvias manteremos sua identidade sob sigilo. E veja só a mensagem que recebemos neste sábado (13): "Tô te falando que uma hora o personagem vai de ralo e ele vai acabar mostrando quem é". Pelo visto, as peças começaram a se encaixar.

Enquanto fazia parte do grupo Os Travessos, ele brigou com quase todos os integrantes. Dono de um temperamento explosivo e sem papas na língua, muitas vezes acabou ofendendo pessoas com quem lidava diariamente. Não à toa ficou anos sem falar com Filipe Duarte , outro vocalista do grupo, com quem só fez as pazes recentemente, após sete anos sem nenhum tipo de contato.







Antes de entrar no BBB 24, Rodriguinho foi orientado a se reaproximar de antigos desafetos para evitar que essas pessas viessem a público se manifestar com relatos de experiências conturbadas que tiveram anteriormente.

A exemplo disso, duas de suas ex-mulheres, com quem enfrentou problemas sérios, têm se manifestado positivamente sobre o cantor. Uma delas é Nanah Damasceno, que expôs ter sido vítima de violência doméstica por diversas vezes, e hoje tenta apagar o passado e vem fazendo um discurso positivo sobre o ex-marido.



Dentro do BBB 24, em menos de uma semana de confinamento, Rodriguinho tem tido algumas falas problemáticas. A principal delas ocorreu nesta madrugada, no Quarto do Líder, junto com Nizan Jokh, Lucas Pizane e Vinicius Rodrigues, com quem falou sobre diversos assuntos de jogo. Mas o pior estava por vir.

Os quatro decidiram falar do corpo de Yasmin Brunet, e o cantor soltou as seguintes frases: "Ela não é loira de verdade", "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! [...] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem...".



Outro discurso do pagodeiro que não pegou bem foi em relação a Davi Brito, que foi considerado xenofóbico pelos baianos. Em conversa com Pizane, que também é nascido na Bahia, ele disparou: "O Davi não tem nada, gente, é só um cara comum da Bahia. O que ele tem de coisa? (Sic)". E depois falou: “Aí que tá. Só um cara da Bahia. Já tinha você. Por que outro igual?". As frases foram consideradas uma visão estereotipada acerca de baianos e nordestinos de forma geral.

Isabelle Nogueira também deu uma chamada de atenção no pagodeiro após a Prova do Líder, na quinta-feira (11). Ele distribuiu três pulseiras na dinâmica Na Mira do Líder, entregou uma para a dançarina e se referiu a ela como "índia".

"O termo 'índia' é um termo meio que pejorativo, o mundo está compreendendo isso agora. Quando você vai falar de um indígena de fato, é indígena ou povo originário. 'Índia' foi quando o colonizador chegou no Brasil e quis falaram que nós parecíamos o povo da Índia", disse ela.