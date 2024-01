Divulgação/ Globo Segundo paredão do 'BBB 24'

Na última sexta-feira (12), foi formado o segundo paredão do "BBB 24". Davi, Juninho e Thalyta estão na berlinda. Segundo a enquete do iG Gente, dois brothers têm risco de serem eliminados.



Davi foi indicado pelo Líder Rodriguinho. Já Juninho foi votado pela casa, mas caiu no paredão após o voto de minerva do Líder. Thalyta, por sua vez, foi indicada pelo Contragolpe do motoboy.



De acordo com a enquete do do iG Gente, Davi deve ser o mais votado e, assim, salvo da berlinda com 73,4% dos fotos. Thalyta está em segundo lugar com 14,1%. Já Juninho deve ser o eliminado com, apenas, 12,5%.