Reprodução BBB: Rodriguinho zomba campeã Amanda Meirelles: 'Ninguém sabe quem é'

Durante a noite desta quarta-feira (10), o cantor Rodriguinho comentou a vitória de Amanda Meirelles no "BBB 23". O brother aponta que a produção modificou o reality neste ano para evitar que plantas cheguem à final.



Em conversa com outras participantes da 24ª temporada, Rodriguinho explicou que, a partir deste ano, o BBB mudou a dinâmica de votação, fazendo com que o público vote para que o emparedado favorito permaneça no programa.

Giovanna Pitel explicou que desta nova forma as "plantas" são eliminadas e não chegam à final. O pagodeiro então lembrou de Amanda Meirelles, sem citá-la.

"Para não acontecer o que aconteceu no último, né?", zombou Rodrigunho, sendo repreendido por Pitel. "Não vamos entrar nesse mérito", disse a sister.

"Mas é isso, a vencedora do último ninguém sabe quem é até hoje, vamos combinar", adicionou o cantor.

Os brothers comentando que agora o voto é pra ficar, para as plantas serem eliminadas.



Rodriguinho: "Pra não acontecer o que aconteceu no último, né? A vencedora do último ninguém sabe quem é." #BBB24 pic.twitter.com/1X1vCPYq0Y — Central Reality (@centralreality) January 10, 2024