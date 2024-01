Reprodução Globoplay - 11.1.2024 Yasmin Brunet e Maycon no 'BBB 24'

Emparedados na primeira berlinda do “Big Brother Brasil 2024” , Maycon e Yasmin Brunet continuaram se desentendo na competição. Nesta quinta-feira (11), após a primeira festa da temporada, Brunet fez críticas ao colega de confinamento.



A ex-esposa do surfista Gabriel Medina desaprovou a postura do competidor, que, segundo ela, “obriga contato físico”. Em conversa com Thalyta no quarto magia, a modelo explicou o descontentamento com Maycon.



“Você não pode obrigar alguém a falar com você. Aí ele vem, obriga contato físico, dá um abraço apertado e dois tapinhas no braço. Vai tomar no c*, cara. Eu não sou obrigada”, afirmou Brunet.



A modelo, que disputa o primeiro paredão com Maycon e Giovanna , declarou ainda que não pretendia conversar com o oponente. No entanto, alegou que ele estaria forçando situações para tentar conversar com ela.



“Não quero conversar com ele, não. Não estou gostando de muita coisa que ele está fazendo, ninguém aqui é obrigado a conversar com ninguém, não estou gostando que ele está em vários momentos me forçando a estar falando com ele, sendo que eu não tenho interesse nenhum de falar com ele”, defendeu.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: