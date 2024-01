Globo Debora Ozório e Gloria Pires como Petra e Irene em 'Terra e Paixão'

O mistério envolvedo o assassinato de Agatha (Bianca Bin/ Eliane Giardini) é uma das grandes apostas da reta final de "Terra e Paixão" , narrativa das nove escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes. Uma lista enorme de suspeitos gira ao redor do imaginário do público e a vilã Irene La Selva, defendida por Gloria Pires, lidera as posições.



Rival declarada da falecida, a megera será exposta pela própria filha. Caçula de Antônio La Selva (Tony Ramos), Petra (Debora Ozório) confessa que viu a mãe na mansão no dia do crime , mais do que isso: alega que presenciou Irene atirando em Agatha.



“Mãe, olha pra mim: você não pode deixar que o seu Gentil pague por um crime que ele não cometeu! Foi você! Eu sei que foi você que atirou na Agatha!", dirá a agrônoma, que vivencia um romance com o filho de Agatha, o engenheiro Hélio (Rafael Vitti).





A indignação de Petra se dará após Gentil (Flavio Bauraqui) ser preso pela suposta autoria no assassinato de Agatha. Como é testemunha de que Irene atirou na vilã, a irmã de Caio (Cauã Reymond) confrontará a mãe e exigirá que ela assuma a responsabilidade pelo crime.



Dirigida por Luiz Henrique Rios, "Terra e Paixão" ocupa o horário nobre da Globo até o dia 19 deste mês. A faixa das nove será substituída pelo remake de "Renascer" , adaptado por Bruno Luperi, neto do autor original, o novelista Benedito Ruy Barbosa.

