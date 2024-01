Reprodução Globo Isabel Teixeira como Helena em 'Elas por Elas'

Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, “Elas por Elas” mostrará uma das maiores vilanias cometidas pela cruel Helena (Isabel Teixeira) na trama. Isso porque a megera incendiará o abrigo de Ísis (Rayssa Bratillieri) e colocará a vida de Carlinhos (Luciano Mallmann) em risco.



O braço direito de Ísis estará no local quando Helena começar a tacar fogo no espaço. Antes disso, a filha mais velha de Sérgio (Marcos Caruso) arquitetará a disseminação de uma fake news para prejudicar a reputação da irmã mais nova, que auxilia animais feridos e abandonados.



Com ajuda de Cris, papel defendido por Valentina Herszsage, Helena compartilhará um vídeo falso que insinua que a dona do abrigo, Ísis, maltrata os animais que resgata. As personagens querem fazer com que ela e Giovanni (Filipe Bragança) se separem.



Dirigida por Amora Mautner, “Elas por Elas” ocupa o horário das seis na Rede Globo até abril deste ano. A substituta da faixa será “No Rancho Fundo” , narrativa rural e sertaneja escrita pelo autor Mario Teixeira.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: