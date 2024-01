Reprodução/Globo - 10.01.2024 Giovanna, Maycon e Yasmin disputam primeiro paredão do 'BBB 24'





O primeiro paredão do "BBB 24" foi formado nesta terça-feira (9), um dia após a estreia da temporada. Caíram na berlinda Giovanna Lima, Maycon Cosmer e Yasmin Brunet. A eliminação acontece na quinta-feira (11).





Deniziane Ferreira ganhou a primeira prova do líder, após ficar quase 19 horas na disputa de resistência , e decidiu indicar Maycon. A fisioterapeuta justificou a indicação com a falta de afinidade com o cozinheiro.

Davi Brito e Isabelle Nogueira, escolhidos pelo público para entrar no reality show pelo Puxadinho, ficaram imunes da primeira votação. Giovanna, que entrou no programa pela mesma dinâmica, não teve a mesma sorte e foi a mais votada da casa, ocupando a segunda posição do paredão, com sete votos.

Yasmin teve cinco votos e foi a segunda mais votada da casa, fazendo com que ela fechasse a berlinda tripla. No entanto, segundo a enquete do iG Gente, a modelo deve se salvar da disputa, com 65,2% dos votos para ficar. Diferente das edições anteriores, o voto deste paredão exige que o espectador vote no participante que deseja continuar vendo no confinamento.

A competição ficará entre os anônimos do Pipoca. Na parcial da enquete da manhã desta quarta-feira (10), Giovanna aparece com mais chances de continuar no jogo, com 22,8% dos votos. Já Maycon surge com apenas 12% dos votos, indicando uma possível eliminação.

Quem merece ficar no "BBB 24"? Giovanna, Maycon ou Yasmin? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

🚨Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 10, 2024





