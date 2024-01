Reprodução Deniziane é a primeira líder do BBB 24





A primeira prova do líder do "BBB 24" chegou ao fim nesta terça-feira (9) e definiu a vitória de Daniziane. Além de garantir o primeiro colar privilegiado do reality, o vencedor também ganhou um carro.





A prova exigia a atenção dos brothers para apertarem um botão no tempo correto e realizar um circuito com agilidade. Os jogadores se colocavam em cima de um alçapão e, após caírem em uma piscina de bolinhas, precisavam cumprir um percurso em uma área com um líquido verde. Rodriguinho foi o primeiro eliminado.





Alane, Deniziane, Marcus, Matteus, Maycon e Vinicius resistiram juntos pela maior parte da manhã, até que o atleta olímpico desistiu e deixou a disputa apenas entre integrantes do grupo Pipoca. Alane deixou o campo de prova por volta das 13h30 e Maycon desistiu às 14h. Deniziane, Marcus e Matteus continuaram na resistência após o marco das doze horas de prova.

Após mais de 16 horas, Marcus foi eliminado da prova após apertar o botão sem querer, restando apenas Deniziane e Matteus. Faltando pouco para marcar 19 horas de prova, o brother desistiu e entregou a vitória para Anne.





Reprodução/Globo - 09.01.2024 Primeira prova do líder no 'BBB 24'





As desistências dos competidores foram marcadas por reclamações de frio e lesões. Vanessa Lopes e Yasmin Brunet relataram que sentiam frio até nas partes íntimas e desistiram da atividade após machucarem os pés e tornozelos. Beatriz Reis saiu da disputa aos prantos, após lesionar o braço, enquanto MC Bin Laden desistiu por dores e voltou mancando para a casa.

A primeira prova do líder também contou com críticas a Maycon, pelos comentários que o Pipoca fez sobre a prótese de Vinicius. O cozinheiro sugeriu dar um apelido para o "cotinho" do brother e foi repreendido por Marcus. "Para. Deixa de zoeira. Brincadeira tem limite", rebateu o comissário de voo.