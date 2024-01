Reprodução/Globo BBB 24: após acusação de capacitismo, produção esclarece ocorrido

Durante o ao vivo, Tadeu Schmidt esclareceu as acusações de capacitismo contra Vinicius Rodrigues. Na prova do Líder, os internautas apontaram que a dinâmica não foi pensada para o atleta paralímpico.





Primeiramente, o apresentador explicou que o brother não usou a prótese adequada para a dinâmica e, por isso, ele estava preocupado. Ao perceber isso, a produção ofereceu para que ele pudesse mudá-la.

Vinícius conversou com Tadeu sobre a Prova do Líder #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XCNX6tEE3w — Big Brother Brasil (@bbb) January 10, 2024





Na sequência, eles exibiram uma conversa com o atleta no confessionário, onde ele ressaltou a questão da prótese e comentou sobre as falas de outros participantes durante a prova .

"Como eu falo, você tem que ter direito de fala. Eu sou um cara amputado, tenho autoridade para brincar e esse foi meu gatilho pra quebrar esse clima meio chato", disse ele.

Já Tadeu deixou uma porta aberta para ele falar mais sobre deficiência. "Nós estamos aqui para aprender. A sociedade ainda tem muito a aprender sobre deficiência e a pessoa com deficiência. Qualquer coisa você fala daí e a gente fala daqui. Boa sorte", declarou.

