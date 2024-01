Reprodução/Globo BBB 24: Pitel 'coringa' após formação do paredão e web reage: 'Que isso'

Giovanna Pitel não escondeu a felicidade ao se salvar do primeiro paredão do BBB 24 . A terceira mais votada da casa, com quatro votos, fez questão de celebrar ao vivo.

Assim que Tadeu Schmidt se despediu dos participantes, a sister pulou e gritou aliviada, assustando os outros confinados.

Com a aproximação de alguns brothers, Fernanda interrompeu: "Deixa ela. Ela pode tudo", disse.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a postura de Giovanna. No quarto, Leidy aconselhou a amiga a não reagir da mesma maneira para não chatear os emparedados.

Com Pitel fora da berlinda, Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam o voto do público para se manter no reality.

Aqui a Pitel garantiu a vaga no próximo paredão #BBB24 pic.twitter.com/shQusfTZaY — #HITOU em #BBB24 (@hitounaweb) January 10, 2024









GENTE QUE VERGONHA, literalmente ninguém ligando pra essa giovana pitel O SURTO DO NADA #BBB24 pic.twitter.com/81rEJp2OQc — JV 🧣 (@jvve31) January 10, 2024